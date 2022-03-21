ВОЙНА В Украине Как Путин пытается удержать Россию от развала: названы два ключевых момента

2022-03-21 16:30

Широкомасштабное нападение России на Украину привело к значительному кризису в самой РФ. Оккупант оказался в международной изоляции, крупный бизнес спешно покидает страну, а экономика агрессора под санкциями рассыпается, словно карточный домик. На этом фоне неизбежен рост социального недовольства, которое будет только усиливаться с потоком цинковых гробов. Таким образом, можно констатировать, что Путин целился в Украину, а подстрелил собственную страну.

Так сколько в таких условиях протянет Российская Федерация, и какова вероятность ее распада?

По мнению экспертов, сам Путин вполне реально опасается распада России.

Во-первых, "Проблема с регионами в России была давно, но военный фактор существенно ее усилил, - поясняет политтехнолог Ярослав Макитра. – Обратите внимание на такой маркер: недавно Путин говорил о первых погибших в Украине и сказал, что сейчас он чеченец, татарин, дагестанец, ингуш и, хотя все в роду у него все русские, россияне сейчас вместе. Кстати, первый официально признанный "герой" войны - уроженец Дагестана. Это очевидный признак того, что российское руководство боится недовольства в республиках, где в меньшей мере понимают, за какой такой русский мир они умирают. И чтобы не было бунта в этих республиках, героизируют бойцов не русской национальности".

Во-вторых, то обстоятельство, что в России так и не было введено военное положение - а называть войну войной в Мордоре строго запрещено - говорит о том, что Кремль боится региональных бунтов.

"Русский мир", о котором твердили в России 20 лет, сыграл с Путиным злую шутку. Ведь если "русский мир", то он для русских и при чем тут вообще другие республики", - добавил Макитра.