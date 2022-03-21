ВОЙНА В Украине В Харькове разрушено почти 1000 зданий с начала войны

2022-03-21 17:30

 

Обстрелами российских захватчиков разрушено 778 жилых многоэтажных дома, в городе уже думают над восстановлением.

За время войны в Харькове разрушено 972 здания, сообщил в понедельник, 21 марта, мэр города Игорь Терехов.

"На сегодня у нас 972 дома разрушены, из которых 778 жилые многоэтажные дома. То, что касается возрождения Харькова, сегодня мы активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города. У нас есть четкое понимание, что нужно будет делать. Конечно, работы предстоит очень много", - отметил Терехов.

Напомним, на прошлой неделе в результате обстрелов возник масштабный пожар на крупнейшем рынке Украины Барабашово, огонь тушили около суток.

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