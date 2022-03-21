ВОЙНА В Украине Героические защитники Мариуполя спасают сегодня всю Украину - Резников

2022-03-21 18:30

Мужественная защита Мариуполя разрушает планы врага в отношении Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что героические защитники Мариуполя спасают сегодня всю Украину.

Об этом министр обороны написал в социальной сети Facebook.

"Враг уже не мечтает захватить Киев, захлебнулся на Черниговщине и Сумщине, получает болезненные удары под Харьковом, на Николаевщине, Херсонщине и Луганщине", - подчеркнул Резников.

"Огромная роль в том, что планы врага разрушены, а наша оборона становится активнее, – героических защитников Мариуполя. Благодаря их самоотверженности и сверхчеловеческому мужеству спасены десятки тысяч жизней по всей Украине. Мариуполь сегодня спасает и Киев, и Днепр, и Одессу. Все должны это понимать", - заявил Резников.

Также он отметил, что жители Херсона, Энергодара и других городов, которые без оружия протестуют против российских оккупантов, демонстрируют, что воля украинского народа неистребима. "И врагу лучше убраться восвояси", - подчеркнул министр.

"Борьба украинцев за свою землю заставляет мир наконец осознать те вещи, о которых мы говорили много месяцев. Уже даже Генеральный секретарь ООН признал, что нападение россии на Украину может вызвать глобальный продовольственный кризис. Который, в свою очередь, повлечет очередной миграционный кризис для Европы", - добавил министр.

Он отметил, что каждый, кто сейчас держит оборону, выигрывает драгоценное время, которое позволяет нам усилить Украину.