ВОЙНА В Украине Махали белым флагом: на Харьковщине российский танк расстрелял машину с детьми

2022-03-22 16:30

 

Взрослые погибли и один ребенок погибли, а парень-подросток получил ранения.

В Харьковской области российский танк расстрелял авто, где находилась семья с двумя детьми.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Оккупанты понимали, что в машине находятся только гражданские. Семья кричала об этом и махала белым флагом, но тщетно.

"Родители и 9-летняя девочка погибли, 17-летний парень получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 8:00 22 марта 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, которые нуждаются в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украину погибло 117 детей, но пострадало 155.

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