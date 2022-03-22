ВОЙНА В Украине Украинцам начали выплату помощи 6500 грн: как получить деньги

2022-03-22 17:30

 

В понедельник, 21 марта, в Украине начались выплаты 6500 грн єПідтримки, их уже получили уже почти 500 тысяч украинцев.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минцифры.

Первыми получат средства поддержки украинцы, которые в первый день подал заявку в Дії.

"От запуска услуги мы уже получили почти 4 млн заявок на поддержку. Программа рассчитана на людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия", - сообщили в ведомстве.

Как получить 6500 грн єПідтримки

  1. Откройте специальную карту в одном из банков-партнеров, если у вас до сих пор ее нет
  2. Зайдите в действие и нажмите - Услуги - єПоддержка - Получить помощь.

Средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

"Обратите внимание: уведомление о зачислении средств єПоддержки вы получите от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию".

В министерстве предупредили: "Если получите SMS-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения поддержки - не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество".

Кто может получить 6500 грн

  • ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за 4 квартал 2021 года
  • наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины
  • ФЛП, которые не находятся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.
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