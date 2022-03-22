В понедельник, 21 марта, в Украине начались выплаты 6500 грн єПідтримки, их уже получили уже почти 500 тысяч украинцев.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минцифры.
Первыми получат средства поддержки украинцы, которые в первый день подал заявку в Дії.
"От запуска услуги мы уже получили почти 4 млн заявок на поддержку. Программа рассчитана на людей из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия", - сообщили в ведомстве.
Как получить 6500 грн єПідтримки
Средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.
"Обратите внимание: уведомление о зачислении средств єПоддержки вы получите от вашего банка. Оно не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию".
В министерстве предупредили: "Если получите SMS-сообщение от посторонних отправителей с просьбой перейти по ссылке для получения поддержки - не открывайте его. Это очередное интернет-мошенничество".
Кто может получить 6500 грн