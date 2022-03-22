ВОЙНА В Украине Подоляк рассказал об ошибках РФ в оценке Украины

2022-03-22 19:30

Россия ошиблась при оценке ситуации в Украине, а также в оценке своих ресурсов, считает Подоляк.

Россия совершила ошибку еще до начала вторжения в Украину, неправильно оценив положение дел в стране, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом, а также других вопросах вокруг войны он рассказал в интервью ВВС Украина.

"Какие у меня впечатления от переговоров с российской стороной? Мне кажется, что тот объем аналитики, который у них был накануне войны, показывает очень слабые позиции относительно понимания современного мира и Украины в частности. То есть они допустили роковые ошибки в этом, они неправильно оценивали и свои ресурсы, и ресурсы Украины. И, безусловно, у них очень тяжело идет этот излом стереотипов, в которых они жили 8 лет", - считает Подоляк.

Он отметил, что переговоры с РФ идут постоянно в формате онлайн, есть много консультативных групп, которые вовлечены в этот процесс.

Подоляк также оценил возможность встречи президентов Украины и России.

"На мой взгляд, любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран. Поэтому, безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир. Она готовится и будет готовиться, у нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, многие страны, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась. Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это ли уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", - сказал он.

Кроме того, Подоляк затронул вопрос с действиями НАТО.

"Идет война. Мы не член НАТО, но война идет в Европе. Это не спровоцированная война, потому что мы не провоцировали РФ. Считаю, что блок НАТО мог бы более интенсивно оценивать риски того, что делает РФ, и более активно в это вмешиваться в любом формате. А не только говорить публичные заявления о том, что Украина пока не может быть в НАТО. Ведь любое такое заявление поощряет РФ к более агрессивным действиям против Украины", - отметил Подоляк.

"И самое главное хочу сказать, что миллионы украинцев уже герои, которые спокойно выдерживают то, что не выдержит ни одна страна в современном мире. И это очень большое достижение Украины ценой больших жертв. Но Украина стала субъектом глобальной политики, все к ней уважительно относятся. Это на многие годы вперед", - резюмировал Подоляк.

Отметим, президент Зеленский считает, что переговоры с Путиным можно провести в два этапа: на первом можно обсудить гарантии безопасности Украине, а на втором – вопрос Крыма и Донбасса.