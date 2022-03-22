ВОЙНА В Украине В России опустели торговые центры – грядет череда банкротств

2022-03-22 21:30

Бегство международных брендов из России, взлетевшие кредитные ставки и падение покупательского трафика угрожают местным торговым центрам чередой банкротств. ТРЦ и так пострадали за время пандемии коронавируса. А за последние недели, с начала войны, из России ушли более 100 компаний, имеющих отношение к ритейлу (магазины, рестораны и т.д.).

Согласно подсчетам Forbes, закрытие магазинов в ТРЦ может снизить арендный доход по итогам года на 30-50%. Ключевые арендаторы уже начали уходить, отмечает издание. Отказы уже затронули 15-25% арендованных площадей.

Владельцы торговой недвижимости в России оказались в критической ситуации, признают сами участники рынка. "Трафик так и не достиг допандемийных значений: сейчас он чуть выше, чем в аналогичный период 2021 года, но от 2019-го все еще отстает на 15-20%", – рассказала глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько.

И увеличить трафик уже невозможно. Более 50% посетителей ТРЦ были клиентами закрывшихся магазинов, подсчитала вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

Но торговые центры могут лишиться и других арендаторов, которые не являются международными брендами. "Существуют небольшие российские сети, которые покупают товары за рубежом. Сейчас у них безумно выросли затраты на логистику, расходы на приобретение товаров или сырья. Такие магазины начинают закрываться и расторгать договоры, и это уже реальные закрытия", – говорит Шарыгина.

К тому же около 70% ТРЦ в России находятся в залоге у банков. Соответственно, повышение ставки Центробанка РФ до 20% никак не способствует их финансовым гарантиям.

Ставки по их кредитам на 2-5 процентных пунктов превышают ключевую, соответственно, сейчас составляют 22-25% годовых. Эмин Агаларов из Crocus Group уверен, что если не будут предоставлены льготы, то большое количество компаний просто обанкротятся.

"Теперь помимо прочих проблем удержания страны на плаву, у главы местного Центробанка и министра финансов будет болеть голова и о том, как снизить нагрузку на собственников ТРЦ, чтобы шоппинг-моллы не упали непосильным грузом на сами банки. А завсегдатаям ГУМа надо привыкать к шоппингу на стихийных лотках", – прокомментировал ситуацию народный депутат Украины Ярослав Железняк.