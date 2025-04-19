Политика Китай выдвинул администрации Трампа ряд условий для возобновления торговых переговоров

2025-04-19 10:31

Китай готов начать новый раунд торговых переговоров с администрацией Дональда Трампа, однако для этого США должны выполнить ряд условий. Об этом сообщил источник, осведомленный о позиции китайских властей, сообщает Bloomberg.

Пекин ожидает, что Вашингтон продемонстрирует больше уважения, в частности, воздержится от оскорбительных высказываний со стороны американских должностных лиц. Особенно возмущение вызвали недавние заявления вице-президента Джея Ди Венса о "китайских крестьянах", которые в МИД Китая назвали "неграмотными и пренебрежительными".

Кроме того, Китай требует от США последовательной позиции в отношениях, а также готовности обсуждать чувствительные для Пекина вопросы - среди них ограничения экспорта технологий и политика Вашингтона в отношении Тайваня. Последней каплей для Китая стало решение Трампа запретить компании Nvidia поставлять в КНР новый чип H20, что обострило техническую конфронтацию.

Пекин также хочет, чтобы США назначили конкретное ответственное лицо для ведения переговоров - желательно с полномочиями непосредственно от президента. Китай не против, если переговоры возглавит сам Дональд Трамп, однако считает целесообразнее делегировать этот процесс официальным представителям обеих стран.

Как отметило источник, в Китае считают, что президент США имеет полный контроль над своей администрацией. Таким образом, молчание Трампа после резких высказываний отдельных должностных лиц Пекин расценивает как молчаливое одобрение этих позиций.

С момента прихода Трампа к власти США уже ввели тарифы до 145% на большинство китайских товаров, что вызвало симметричную реакцию со стороны Китая.

После появления сообщения о возможном восстановлении диалога, курс юаня повысился на 0,2% по отношению к доллару, а австралийский доллар, который считается индикатором китайской активности, вырос на 0,5%. Индексы на фондовых рынках США также частично восстановили потери.