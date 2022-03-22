ВОЙНА В Украине Из-за нехватки резервов РФ мобилизует на войну с Украиной должников и алиментщиков – разведка

2022-03-22 17:00

Должникам предлагается освобождение от всех кредитных обязательств в случае подписания контракта с армией РФ.

Из-за тотальной нехватки пополнения боевого армейского резерва оккупанты прибегают к новым формам скрытой "мобилизации".

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны страны.

Так, прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, которые имеют проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. При этом количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций.

В частности, подобные предложения начали распространять на территории Республики Татарстан, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

Кроме этого, оккупанты продолжают "рекрутинг" лиц, которые имеют проблемы с законом – преступникам предлагается полная амнистия в обмен на участие в боевых действиях в Украине.

Как известно, в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины не исключают, что в РФ начнется открытая мобилизация для продолжения войны в Украине. Все резервы войск, что формировалось Россией для первого удара по Украине, уже введенные на территорию нашего государства.