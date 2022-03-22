ВОЙНА В Украине Пора положить конец абсурдной войне в Украине – ООН

2022-03-22 18:00

 

Продолжение войны в Украине, развязанной Россией, морально неприемлемо и грозит планете голодом, считает генсек ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал положить конец "абсурдной войне", начатой Россией в Украине. Он отметил, что конфликт "никуда не движется" и что украинский народ "терпит сущий ад", пишет Reuters.

"Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения", - сказал генсек ООН журналистам в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что вторжение РФ в Украину угрожает перерасти в глобальный кризис, связанный с голодом на планете.

"Пора положить конец этой абсурдной войне", - заявил Антониу Гутерриш.

Также в ООН добавили, что более 900 мирных украинцев стали жертвами войны. С начала военного вторжения РФ по 19 марта 902 гражданских погибли и 1 459 получили ранения различной степени тяжести.

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