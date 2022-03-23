ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 28-й день войны

2022-03-23 11:00

В Украине погибли около 15600 солдат РФ. Кроме того, уничтожены 517 российских танков, 124 вертолета и 101 самолет.

С 24 февраля по 23 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 15 600 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Уничтожено:

101 самолет

124 вертолета

517 танков

1578 боевых бронированных машин

267 артиллерийских системы

47 средств ПВО

80 реактивных системы залпового огня

70 цистерн с горюче-смазочными материалами

42 БПЛА оперативно-тактического уровня

4 корабля / легких скоростных катера

1008 единиц автомобильной техники

15 единиц специальной техники



Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее сообщалось, что украинская армия сдерживает продвижение противника на многих направлениях, а также отражает активные действия авиации РФ.