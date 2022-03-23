Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 28-й день войны

В Украине погибли около 15600 солдат РФ. Кроме того, уничтожены 517 российских танков, 124 вертолета и 101 самолет.
С 24 февраля по 23 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 15 600 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
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Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
Ранее сообщалось, что украинская армия сдерживает продвижение противника на многих направлениях, а также отражает активные действия авиации РФ.