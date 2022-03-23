ВОЙНА В Украине Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 28-й день войны

2022-03-23 11:00

 

В Украине погибли около 15600 солдат РФ. Кроме того, уничтожены 517 российских танков, 124 вертолета и 101 самолет.

С 24 февраля по 23 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 15 600 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Уничтожено:

  • 101 самолет
  • 124 вертолета
  • 517 танков
  • 1578 боевых бронированных машин
  • 267 артиллерийских системы
  • 47 средств ПВО
  • 80 реактивных системы залпового огня
  • 70 цистерн с горюче-смазочными материалами
  • 42 БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 4 корабля / легких скоростных катера
  • 1008 единиц автомобильной техники
  • 15 единиц специальной техники


Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

Ранее сообщалось, что украинская армия сдерживает продвижение противника на многих направлениях, а также отражает активные действия авиации РФ.

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