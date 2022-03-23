ВОЙНА В Украине В США готовят законопроект для заморозки золотого резерва России - СМИ

2022-03-23 20:00

Золото составляет четверть резервов Москвы и задача Вашингтона - помешать монетизировать его.



Группа сенаторов США работает с Министерством финансов страны над законопроектом, который поможет заблокировать золотой запас России примерно на 132 миллиарда долларов в ответ на вторжение в Украину. Об этом 23 марта сообщил портал Axios со ссылкой на источники.



Отмечается, что на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен встретится с сенаторами Ангусом Кингом (штат Айленд), Джоном Корнином (штат Техас), Биллом Хагерти (штат Теннеси) и Мэгги Хассан (штат Нью-Гэмпшир), чтобы обсудить законодательную инициативу.



По информации портала, на минувших выходных офисы Конгресса и Казначейство работали над внесением некоторых технических правок в законопроект.



Как отметил сенатор Кинг, документ может быть принят Сенатом уже на этой неделе.



Издание напомнило, что российские чиновники и олигархи могут использовать золотые резервы России для отмывания денег или обмена на иностранную валюту на нерегулируемых рынках.



Кремль начал накапливать золото в 2014 году, когда США ввели новые санкции за аннексию Крыма. Теперь, когда курс рубля падает, Банк России снова начинает покупать золото.



При этом существующие санкции против РФ распространяются на любые операции с участием ЦБ, Минфина и ФНБ страны, в том числе с золотом. Однако меры не затрагивают золото, которое, например, было передано неподсанкционному российскому банку.



Новое законодательство будет применять вторичные санкции к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из резервов российского ЦБ. Они также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или в электронном виде в России.



Сенатор Кинг подчеркнул, что золото составляет четверть резервов России и задача США - помешать монетизировать его.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.