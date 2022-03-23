ВОЙНА В Украине Франция готовит жилье для украинских беженцев

2022-03-23 21:30

 

Франция готова принять до 100 тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

Франция готова принять до 100 тысяч украинских беженцев. Чтобы обеспечить их жильем, в стране запущен национальный план подготовки домов и квартир для украинцев. Об этом во вторник, 22 марта, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет CNN.

Французский премьер-министр также пообещал помочь украинским беженцам интегрироваться на рынок труда Франции. Для этого в агентствах занятости будут организованы занятия для прибывших по французскому языку.

"Мы входим в кризис, который будет продолжаться. Для нашей страны - честь как можно теплее встретить наших украинских друзей", - сказал Кастекс.

По данным Castex, с начала войны во Францию прибыли более 26 тысяч украинских беженцев. Среди них - 10 500 получили разрешение на временное проживание, предоставленное в соответствии с политикой временной защиты ЕС, действующей 3 марта.

Напомним, в Варшаве нашли убежище почти 300 тысяч украинцев, что увеличило население столицы примерно на 17%.

Ранее в ООН заявили, что почти 10 млн украинцев покинули свои дома. Украина очень быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за разрушительной войны в Сирии.

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