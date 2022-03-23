ВОЙНА В Украине Полиция возобновляет работу в Ирпене, начинаются зачистки от диверсантов

2022-03-23 17:30

 

Полиция возобновляет работу в Ирпене – городе Киевской области, значительно разрушенном и обстреливаемом российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы к выполнению своих полицейских функций", – отметили правоохранители.

Они начинают зачистку территории от диверсантов, но главная задача сейчас – помощь и эвакуация мирным жителям, которые до сих пор остаются в Ирпене.

"Также спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города. Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города", - отметили в полиции.

Начальник Киевской ОВА генерал-лейтенант Александр Павлюк вчера сообщил, что Киев остается большой проблемой для врага – и войска РФ сделают все, чтобы зайти в столицу. По его словам, пока Буча и Гостомель, северо-западные пригороды Киева, находятся под оккупацией.

"Там пока никаких действий мы не можем сделать. Нам нужно удержать противника в его попытках перейти реку Ирпень и перейти в наступление на Киев", – сказал он.

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