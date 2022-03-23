ВОЙНА В Украине Рашисты попытаются ввести на Херсонщине свои деревянные рубли, - депутат облсовета

2022-03-23 17:00

 

По словам Сергея Хланя, захватчики хотят заставить местные магазины принимать российскую валюту.

С апреля этого года Россия готовится ввести рубли в денежное обращение на территории Херсонской области. Об этом в среду, 23 марта, сообщил депутат областного совета Сергей Хлань в своем Facebook.

По словам политика, российские оккупационные силы намерены заставить принимать валюту РФ в магазинах, и, предположительно, выплачивать в рублях зарплаты новым "властям" региона".

"Думаю, в остальном дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях… "ХНР" все ближе…", — написал Хлань.

Депутат призвал жителей Херсонской области игнорировать расчет в рублях, чтобы помешать планам российских захватчиков.

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Рашисты попытаются ввести на Херсонщине свои деревянные рубли, - депутат облсовета 2022-03-23 17:00