ВОЙНА В Украине Беларусь накапливает технику, а враг под Мариуполем деморализован: новые данные Минобороны

2022-03-23 18:00

По территории республики Беларусь продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Украины.

Согласно данным, на Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического районов. Украинские бойцы не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и, частью сил, на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении на Запорожье.

Также сдерживается продвижение захватчика в направлении на города Попасная и Курахово и осуществляется круговая оборона Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении продолжается ведение оборонительной операции. Основные усилия сосредоточены на прикрытии государственной границы, сдерживании наступления противника в районе населенного пункта Малин.

На Северщине группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении на Киев.

Продолжается ведение обороны города Николаев и населенных пунктов Николаевской области.

Наши защитники сдерживают противника в направлении на Кривой Рог и Нововоронцовку.

Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет.

За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и осуществляли поражение вражеских крылатых ракет.

На территории Российской Федерации продолжается скрытая мобилизация с целью восполнения потерь. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, отдается предпочтение тем кто уже имеет боевой опыт.

На территории беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают содействие действующей нелегитимной власти российской федерации в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между республикой беларусь и Украиной. Информация уточняется.

В то же время, по имеющейся информации, по территории Республики Беларусь продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения менее чем 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные из личного состава убиты, ранены, больны или деморализованы.