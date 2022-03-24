ВОЙНА В Украине Оккупантов почти выбили из Николаевской области – Ким

2022-03-24 19:30

Украинская армия и формирования территориальной обороны демонстрируют успехи в освобождении Николаевской области от российской армии, вторгшейся на территорию Украины в ночь на 24 февраля. Благодаря их усилиям пополнилась "копилка" уничтоженной техники армии международного преступника Владимира Путина.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает телеграм-канал "Украина 24".

"В первую неделю враг максимально заходил до Вознесенска. Сейчас мы ведем бои на границе Николаевской и Херсонской областей. Успешно, тяжело. Военные, спасибо, работают. Сегодня ночью сбили самолет и одну крылатую ракету... Летело не к нам, а в сторону Кривого Рога. Будем дальше работать над тем, чтобы эти ракеты нас меньше беспокоили", – сообщил Виталий Ким.

Также Ким порадовал жителей области, что на выходные могут отменить сухой закон – разрешить продажу алкоголя.