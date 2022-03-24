ВОЙНА В Украине Уничтоженным в Бердянске кораблем "Орск" командовали предатели Украины - Арестович

2022-03-24 20:00

Кораблем "Орск", который взорвался в порту Бердянска, командовали предатели, перешедшие на сторону России в 2014 году.

Уничтоженным в Бердянске большим десантным кораблем Российской Федерации "Орск" командовали предатели Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал в видеообращении, обнародованном на странице ОП в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что сегодня в порту Бердянска был уничтожен российский большой десантный корабль, еще один корабль поврежден.

"Как сообщают Военно-морские силы Украины, обоими этими кораблями командовали предатели Украины, которые предали народ Украины и перешли на российскую сторону еще в 2014 году", - сообщил Арестович.

Он заявил, что всем, кто работал против Украины, надо понимать, что месть их настигнет и через много лет, потому что они совершили преступления, которые не имеют амнистии и срока давности.