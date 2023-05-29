ВОЙНА В Украине Бавовна во временно оккупированном Бердянске: демилитаризовано множество вражеских солдат

2023-05-29 12:28

Значительная часть русских военных уже не сможет воевать после серии мощных взрывов во временно оккупированном Бердянске. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

По его словам, взрывы в Бердянске прогремели на базе отдыха Химик, на которой была "огромная концентрация" живой силы и техники рашистов.

Федоров напомнил, что после взрывов местные жители обнародовали фото разрушенной базы отдыха.

"Мы понимаем, что достаточно значительное количество рашистов больше никогда не сможет воевать против наших Вооруженных сил Украины", - отметил мэр.

Он добавил, что враг терпит потери на Запорожском направлении каждый день. Но, несмотря на такую ситуацию, рашисты продолжают кидать новое пушечное мясо в регион.

Стоит отметить, что Бердянск находится примерно в 100 километрах от линии фронта.