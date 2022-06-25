ВОЙНА В Украине Вслед за руССким кораблем: Канада одобрила конфискацию активов рф

2022-06-25 18:30

 

Предложенный премьер-министром Канады Джастином Трюдо законопроект о конфискации российских активов был одобрен Сенатом. Так, Канада сможет конфисковать заблокированные российские активы и передать их Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что законопроект C-19 предлагает ряд мероприятий, в том числе двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами, а также право на конфискацию и продажу активов ответственных за вторжение России в Украину.

Данный 450-страничный документ прошел верхнюю палату без каких-либо изменений и станет законом после формального королевского согласия.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал в Twitter на законодательную инициативу Канады следующим образом: «В случае Украины, это означает, что Канада сможет конфисковать замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине. Это первый прецедент закрепления в законодательстве такого механизма после начала войны».

Напомним, в апреле правительство Канады анонсировало внесение изменений в законодательство ради продажи конфискованных у граждан россии активов. Такая мера коснется изъятых самолетов, яхт, домов, квартир, банковских счетов и другого имущества, которое попало под санкции.

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ВОЙНА В Украине

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