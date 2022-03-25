ВОЙНА В Украине Для восстановления самого большого в мире транспортника Ан-225 Мрия создадут международный фонд

2022-03-25 12:28

ГП Антонов предлагает основать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 Мрия. Об этом сообщается на странице госпредприятия в Facebook.

"В феврале 2022 года случилась беда. В ходе российской агрессии против Украины самолет Ан-225 Мрия был разрушен. Эта потеря ошеломила коллектив ГП Антонов, мировое авиационное сообщество, множество заказчиков по перевозке грузов крупнейшим самолетом. Несмотря на тяжелые времена, коллектив ГП Антонов с решительностью считает необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и приступить к возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 Мрия. Для этого есть все основания – конструкторская и научно-техническая документация, а главное – наличие, большое желание и вдохновение коллектива ГП Антонов. К сожалению, в тяжелое для Украины и ГП Антонов время с целью решения этой задачи мало денег. Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 Мрия, - говорится в сообщении.

Предприятие обращается с предложением о финансовой поддержке проекта возрождения Мрии к главам государств и правительств всех стран мира; к мировых фирмам по авиационному производству самолетов и их агрегатов; к зарубежным фирмам-партнерам, которые принимали участие в создании самолетов, другой продукции марки АН и были поставщиками своих изделий при серийном производстве самолетов ГП Антонов; к руководству банков и другим финансовым учреждениям стран мира; к поклонникам и энтузиастам авиации; ко всему мировому авиационному сообществу, в том числе к негосударственным объединениям; ко всем небезразличным людям.

Ан-225 Мрия был самым крупным самолетом по массе перевозки грузов и непревзойденным по своим параметрам. Более чем за 30 лет эксплуатации на воздушных линиях стран всех континентов самолет показал свои уникальные летно-технические характеристики и возможность перевозки сверхгабаритных грузов, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет. На Ан-225 установлено 240 не перекрытых мировых рекордов. Помимо этого, Ан-225 имеет возможности осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет, перевозки определенных видов грузов на фюзеляже.

Напомним, АН-225 сгорел в ангаре в первый день атаки РФ на Украину. Пять грузовых АН-124-100 Руслан удалось переместить за пределы Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

Около 14 400 военных и 95 самолетов: Генштаб назвал российские потери

2022-03-19 11:00

видео Зеленский выступил перед Конгрессом США и призвал предоставить Украине ПВО и самолеты

2022-03-16 16:00

Генштаб ВСУ обновил потери врага. За сутки добавилось 16 уничтоженных самолетов

2022-03-13 10:30

Украинские силы сопротивления сбили российский самолет на Херсонщине – Геращенко

2022-03-08 16:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Оккупанты принудительно вывезли в в фильтрационные лагеря РФ более 400 тысяч украинцев

2022-03-25 14:34

Для восстановления самого большого в мире транспортника Ан-225 Мрия создадут международный фонд

2022-03-25 12:28

Число русских солдат, которые переходят на сторону Украины, быстро растет

2022-03-25 10:01

КАРТА Исход войны российских оккупантов против независимой Украины разрешится в ближайшие две недели

2022-03-25 09:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Оккупанты принудительно вывезли в в фильтрационные лагеря РФ более 400 тысяч украинцев 2022-03-25 14:34
Для восстановления самого большого в мире транспортника Ан-225 Мрия создадут международный фонд 2022-03-25 12:28
Число русских солдат, которые переходят на сторону Украины, быстро растет 2022-03-25 10:01
КАРТА Исход войны российских оккупантов против независимой Украины разрешится в ближайшие две недели 2022-03-25 09:31