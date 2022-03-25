ВОЙНА В Украине Для восстановления самого большого в мире транспортника Ан-225 Мрия создадут международный фонд

2022-03-25 12:28

ГП Антонов предлагает основать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 Мрия. Об этом сообщается на странице госпредприятия в Facebook.

"В феврале 2022 года случилась беда. В ходе российской агрессии против Украины самолет Ан-225 Мрия был разрушен. Эта потеря ошеломила коллектив ГП Антонов, мировое авиационное сообщество, множество заказчиков по перевозке грузов крупнейшим самолетом. Несмотря на тяжелые времена, коллектив ГП Антонов с решительностью считает необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета как одного из символов современности и приступить к возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 Мрия. Для этого есть все основания – конструкторская и научно-техническая документация, а главное – наличие, большое желание и вдохновение коллектива ГП Антонов. К сожалению, в тяжелое для Украины и ГП Антонов время с целью решения этой задачи мало денег. Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 Мрия, - говорится в сообщении.

Предприятие обращается с предложением о финансовой поддержке проекта возрождения Мрии к главам государств и правительств всех стран мира; к мировых фирмам по авиационному производству самолетов и их агрегатов; к зарубежным фирмам-партнерам, которые принимали участие в создании самолетов, другой продукции марки АН и были поставщиками своих изделий при серийном производстве самолетов ГП Антонов; к руководству банков и другим финансовым учреждениям стран мира; к поклонникам и энтузиастам авиации; ко всему мировому авиационному сообществу, в том числе к негосударственным объединениям; ко всем небезразличным людям.

Ан-225 Мрия был самым крупным самолетом по массе перевозки грузов и непревзойденным по своим параметрам. Более чем за 30 лет эксплуатации на воздушных линиях стран всех континентов самолет показал свои уникальные летно-технические характеристики и возможность перевозки сверхгабаритных грузов, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет. На Ан-225 установлено 240 не перекрытых мировых рекордов. Помимо этого, Ан-225 имеет возможности осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет, перевозки определенных видов грузов на фюзеляже.

Напомним, АН-225 сгорел в ангаре в первый день атаки РФ на Украину. Пять грузовых АН-124-100 Руслан удалось переместить за пределы Украины.