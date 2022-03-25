ВОЙНА В Украине США берется обеспечить Украину новейшими противокорабельными ракетами

2022-03-25 21:36

Русский военный корабль не просто пойдет на х#й, а буквально прилетит туда по частям. В Белом доме уже работают над поставкой противокорабельных ракет в Украину.

Это связано с тем, что порты Мариуполя и Одессы продолжают сталкиваться с угрозами с моря. Об этом пишет Sky News со ссылкой на представителя Белого дома на саммите НАТО.

"Мы начали консультации с союзниками по поводу предоставления Украине противокорабельных ракет. С этим могут возникнуть некоторые технические проблемы, но это то, над чем мы консультируемся с союзниками и начинаем работать", - сказал чиновник.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине, передаст ей дополнительные системы вооружений, включая средства противовоздушной обороны. Какие именно, глава Белого дома не уточнил.

subscriber subscriber

Еще по теме

Геннадий Труханов уверен, что оккупанты не прорвут оборону Одессы, даже если попытаются окружить

2022-03-25 18:04

Оккупанты принудительно вывезли в в фильтрационные лагеря РФ более 400 тысяч украинцев

2022-03-25 14:34

Оккупанты уничтожили музей Архипа Куинджи в Мариуполе - сгорели бесценные работы Айвазовского и Глущенко

2022-03-24 13:33

В США заявили, что боевая мощь России упала ниже 90%

2022-03-23 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

США берется обеспечить Украину новейшими противокорабельными ракетами

2022-03-25 21:36

Верховная Рада отменила ВНО. В 2022 году поступать в вузы можно будет по упрощенной процедуре

2022-03-25 18:34

Геннадий Труханов уверен, что оккупанты не прорвут оборону Одессы, даже если попытаются окружить

2022-03-25 18:04

Ахтырка, Буча, Ирпень и Николаев стали городами-героями - Владимир Зеленский уже подписал указ

2022-03-25 16:03
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

США берется обеспечить Украину новейшими противокорабельными ракетами 2022-03-25 21:36
Верховная Рада отменила ВНО. В 2022 году поступать в вузы можно будет по упрощенной процедуре 2022-03-25 18:34
Геннадий Труханов уверен, что оккупанты не прорвут оборону Одессы, даже если попытаются окружить 2022-03-25 18:04
Ахтырка, Буча, Ирпень и Николаев стали городами-героями - Владимир Зеленский уже подписал указ 2022-03-25 16:03