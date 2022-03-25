Экономика Украина получит еще миллиард долларов на продовольствие, медикаменты и жилье для переселенцев

2022-03-25 22:12

США выделяют 1 млрд долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны России против Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед лидерами НАТО в Брюсселе.

Эти средства помогут обеспечить продовольствием, жильем, чистой водой, медикаментами и другой помощью.

"За последние несколько недель Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине новой помощи в области безопасности на сумму 1 млрд долларов - зенитные установки, противотанковое оружие, беспилотники и миллионы боеприпасов", - заявил Байден.

Президент США отметил, что приветствует шаги союзников по оказанию оборонительной поддержки Украине.

"Вместе мы намерены найти дополнительное оборудование, включая системы противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине", - сказал он.

Как сообщает Reuters, США планируют принять до 100 000 украинцев, которые спасаются от войны России против Украины.

Отмечается, что официальное подтверждение может появиться в ближайшие дни, пока президента США Джо Байден находится с рабочей поездкой в Европе для координации реакции западных союзников на российское вторжение.

Вместе с тем, пока неясно, как украинские беженцы смогут попасть в США, поскольку непонятна транспортная и иммиграционная логистика.

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