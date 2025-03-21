Экономика Еврокомиссия передала Украине еще миллиард евро кредита, который будет погашать рф

2025-03-21 11:32

Еврокомиссия осуществила выплату Украине 1 млрд евро в рамках кредита от G7, который будет погашаться и обслуживаться за счет поступлений от заблокированных активов россии. Об этом сообщается на сайте ЕК.

"Еврокомиссия выплатила дополнительный транш на 1 млрд евро в рамках ее исключительной макрофинансовой кредитной помощи для Украины, которая должна выплачиваться за счет поступлений от замороженных в ЕС государственных российских активов. Это усилило роль ЕС как крупнейшего донора с начала российской войны против Украины", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии напомнили, что общий вклад ЕС по этой программе помощи для Украины составляет 18,1 млрд евро, а ее общий объем составляет примерно 45 млрд евро.

С текущей выплатой общий объем займов, предоставленных Еврокомиссией Украине в рамках этого макрофина, с начала года достиг 4 млрд евро.

"Продолжаются переговоры с Украиной относительно графика следующих выплат. Еврокомиссия готова передать остаток средств MFA в соответствии с потребностями страны, как призвали европейские лидеры на специальном Европейском совете в начале этого месяца", - заявили в Брюсселе.