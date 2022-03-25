ВОЙНА В Украине Геннадий Труханов уверен, что оккупанты не прорвут оборону Одессы, даже если попытаются окружить

2022-03-25 18:04

Геннадий Труханов заявил, что у властей города есть опасения, что Одессу могут атаковать как с моря, так и с суши.

"Я рассуждаю тактически, как рассуждают военные. У нас есть опасения - об этом, в частности, говорят военные и эксперты - что Одессу могут окружить. Это, во-первых, с моря подойти флотом. Во-вторых, если прорвут оборону со стороны Вознесенска и Николаева", - заявил РБК городской глава Одессы.

При этом он выразил уверенность, что оккупанты не прорвут оборону Одессы, потому что Вооруженные силы сражаются стойко. Он также добавил, что не исключают, что город могут взять в кольцо, если российские войска двинутся с Приднестровья.

"И, конечно же, с точки зрения военной науки врагу было бы на руку открыть еще одно направление – с Приднестровья. И таким образом с трех сторон окружить Одессу – атаковать наши оборонительные позиции, линию обороны и взять Одессу в кольцо. Поэтому мы не исключаем, и военные не исключают, что это возможно, поскольку на границе с нами находится группировка войск России в Приднестровье", - заявил Труханов.