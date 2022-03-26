ВОЙНА В Украине Украинские переселенцы получат материальную помощь: озвучен размер выплат

2022-03-26 07:30

 

Украинцы, вынужденные сменить место жительства из-за развязанной Россией войны, могут рассчитывать на денежную помощь от государства.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она сообщила о том, что государство будет помогать украинцам, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть дом и перебраться в другой населенный пункт страны.

По словам Лазебной, внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью, и в размере 2000 гривен на каждого другого. На днях соответствующее решение было принято правительством.

Эта помощь будет предоставляться людям, выехавшим с территорий активных боевых действий, а также с временно оккупированной территории Крыма. При этом есть важный нюанс: для получения помощи украинцы должны быть зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.

Кроме того, помощь будет автоматически начисляться лицам, которые по состоянию на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание. То есть – беженцы с временно оккупированных территорий Донбасса.

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