ВОЙНА В Украине РФ продолжит хаотично бомбардировать города с воздуха – британская разведка

2022-03-26 10:30

 

Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах.

Россия продолжает окружать ряд крупных украинских городов, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Об этом говорится в сообщении британской разведки.

Российские войска проявляют нежелание участвовать в крупномасштабных операциях городской пехоты, предпочитая неизбирательное использование воздушных и артиллерийских обстрелов в попытке деморализовать обороняющиеся силы.

Разведка допускает, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, поскольку она надеется ограничить свои и без того значительные потери ценой новых жертв среди гражданского населения.

Ранее в Пентагоне сообщали об изменении тактической цели оккупантов, проваливших штурм Киева. Теперь русские сосредоточатся на захвате всего Донбасса с оцеплением находящихся в регионе украинских военных.

Это Кремль попытается использовать как рычаг давления на Украину в переговорах.

В то же время в течение 25 марта ВСУ удалось отразить все атаки россиян в Донецком и Луганском направлениях, говорится в сводке Генштаба. Ситуация сложная в Мариуполе.

За сутки уничтожено около 170 вражеских солдат.

В Генштабе сомневаются в качестве резервных кадров, которые Россия по-быстрому перебрасывает в Украину. По мнению командования, во время весеннего призыва в РФ могут возникнуть трудности.

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