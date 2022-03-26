ВОЙНА В Украине ВСУ идут в контрнаступление под Харьковом

2022-03-26 15:30

 

Контрнаступление идет в направлении Малой Рогани, освобождены несколько населенных пунктов.

Украинские военные перешли в контрнаступление под Харьковом, сообщил в субботу, 26 марта, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На сегодняшний день Вооруженные силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - отметил он.

Также бои продолжаются и на Изюмском направлении, где украинские войска тоже держат оборону.

Накануне появилась информация, что в восточном направлении от Харькова оккупантов выбили из сел Ольховка и Малая Рогань.

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