ВОЙНА В Украине ВСУ идут в контрнаступление под Харьковом

2022-03-26 15:30

Контрнаступление идет в направлении Малой Рогани, освобождены несколько населенных пунктов.

Украинские военные перешли в контрнаступление под Харьковом, сообщил в субботу, 26 марта, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На сегодняшний день Вооруженные силы Украины не только защищают свои позиции, а переходят в контрнаступление. В направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои", - отметил он.

Также бои продолжаются и на Изюмском направлении, где украинские войска тоже держат оборону.

Накануне появилась информация, что в восточном направлении от Харькова оккупантов выбили из сел Ольховка и Малая Рогань.