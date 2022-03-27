ВОЙНА В Украине Самолет, танки и ракеты: в ВСУ рассказали о потерях техники оккупантами за сутки

2022-03-27 08:00

Морально-психологическое состояние противника остается низким.

Украинские защитники за сутки уничтожили 1 вражеский самолет, 8 танков, 11 единиц бронированной и автомобильной техники, 12 БПЛА, 2 ракеты и миномет.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отбито 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожено 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 - автомобильной техники противника, один миномет", - заявили в Генштабе и добавили, что потери захватчиков в живой силе уточняются.

Кроме того, сообщается, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 1 самолет, 12 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов

В Генштабе отмечают, что оккупанты продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

"В течение месяца войны враг понес значительные потери... По имеющейся информации, на временно оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых. Морально-психологическое состояние войск противника остается низким", - сообщили в Генштабе.