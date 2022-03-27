ВОЙНА В Украине РФ обстреливает Украину ракетами, чтобы не подвергать опасности свои самолеты - разведка Британии

2022-03-27 12:00

Россия продолжает полагаться на ракеты или бомбы, запущенные с дальнего расстояния из российского воздушного пространства.

Россия обстреливает Украину ракетами издалека, чтобы не подвергать опасности свои самолеты.

Об этом свидетельствуют данные военной разведки Великобритании. Так, Россия продолжает полагаться на ракеты или бомбы, запущенные с дальнего расстояния из российского воздушного пространства, чтобы украинские силы противовоздушной обороны меньше поражали самолеты РФ.

"Сообщения США о уровне отказов этого оружия до 60% усилит российскую проблему все более ограниченных запасов, что заставит ее вернуться к менее сложным ракетам или подвергать свои самолеты большему риску", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что воздушно-ракетные силы РФ продолжают наносить удары по целям по всей территории Украины, включительно со многими целями в густонаселенных гражданских районах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отметил партнерам - Украина не может сбивать российские ракеты из дробовиков, из пулеметов, которых много в поставках. Украине нужны самолеты и другие инструменты защиты. А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков, другой бронетехники и, обязательно, самолетов.