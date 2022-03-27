ВОЙНА В Украине Россия перебрасывают часть войск в Беларусь: в Генштабе ВСУ назвали причины

2022-03-27 13:30

Вероятность привлечение Вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины по-прежнему оценивается как высокая.

Российские войска перебрасывают подразделения в Беларусь с целью ротации оккупационных сил, воюющих против Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12.00 в социальной сети Facebook.

"Продолжается перемещение подразделений российской федерации на территорию республики беларусь. Указанные мероприятия проводятся с целью ротации подразделений, которые понесли существенные потери, усиления существующих группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, организации эвакуации раненых и больных военнослужащих", – говорится в сообщении.

В то же время часть подразделений вооруженных сил Республики Беларусь продолжает находиться на полигонах.

Кроме того, на Полесье противник под прикрытием огня артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации подразделений.

Также на Северском направлении враг продолжает блокаду Славутича, не оставляет попыток взять под контроль Чернигов. В районах Лукьяновка и Рудницкое противник понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь. В районе Славянска враг проводит совершенствование инженерного оборудования занятых позиций. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Тростянец и Гусаровка.

На Донецком направлении оккупационные подразделения продолжают безуспешно пытаться захватить Северодонецк и Мариуполь. Пытаясь захватить Красногоровку, оккупанты понесли потери и отошли.

В Таврическом операционном районе оккупанты силами росгвардии продолжают борьбу с очагами сопротивления на временно занятой территории.

"Украинские воины продолжают эффективное противостояние российским захватчикам, отбивают вражеские атаки и постепенно освобождают временно занятые врагом территории на отдельных направлениях", – говорится в сообщении.

А тем временем "вторая армия мира" продолжает нести существенные убытки. Украинские военные с начала войны уничтожили около 16,6 тыс. оккупантов. Кроме того, уничтожен 121 вражеский самолет и 127 вертолетов.