ВОЙНА В Украине Фейгин рассказал, как в РФ избавляются от трупов погибших в Украине солдат

2022-03-27 15:30

Похороны погибших никто не организовывает - тела попросту сжигают по всей стране.

Родственникам погибших в Украине российских солдат срочной службы не выплачивают компенсаций, а их тела попросту сжигают и не только в крематориях.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал российский адвокат и правозащитник Марк Фейгин.

Фейгин подтвердил, что в РФ действительно закупили мобильные крематории, однако работают они неудовлетворительно.

"В основном используют немецкие крематории, очень дорогие. В России толком крематориев не делают, оборудование должно быть западное. Представьте, от человека осталась ж*па или голова. Если человек сгорел в танке, что от него осталось? Останки надо собирать. Это очень сложно. Поэтому, как я слышал, чтобы сжигать останки, в Ростове используют чуть ли не плавильные печи. Там есть разные заводы, и их используют для масштабных сожжений. Просто в приграничных городах нет крематориев", - рассказал он.

По его словам, в России попросту избавляются от тел, не проводя никаких экспертиз.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала войны уничтожили около 16,6 тысячи оккупантов. В России же подтвердили гибель порядка 1,5 тысячи своих военных в Украине.