ВОЙНА В Украине видео "Нас отправляют сюда как мясо": командиры бросили раненого оккупанта умирать

2022-03-27 17:30

Военный рассказал, как у него вытащили боеприпасы свои же и бросили.

Российский оккупант рассказал, как командиры бросили его умирать на поле боя под Рубежным в Луганской области после тяжелого ранения.

Видеозапись с признанием военного РФ опубликовала Служба безопасности Украины в Telegram.

"Оккупанты бросают своих! Эту аксиому, понятную украинцам, еще раз подтвердил пленный захватчик. 22-летнего раненого оккупанта, как и многих его коллег, командиры бросили на поле боя под Рубежным в Луганской области. Его бросили умирать... Впрочем, воину повезло – он остался жив, а не поехал к родным в черном мешке с надписью "груз 200", – отметили в СБУ.

На записи военный рассказал, как получил ранение.

"Была большая перестрелка… Мы с товарищами начали отходить, потому что видели то, что уже не выносим… Отходить начали, и где-то через 50 метров я был ранен в спину. Я упал, лежал-лежал. Я все видел, наблюдал, но не мог шевелиться", – вспомнил он.

По словам военного, когда к нему подбежали командир с сержантом, они только вытащили у него боеприпасы с патронами, а помогать не стали:

"Я говорю: "Помогите мне". Они молчат. Я говорю: "Уколите мне хотя бы укол, боль сильная". Они побежали дальше, даже никакую не оказали помощь".