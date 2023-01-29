ВОЙНА В Украине Помогали оккупантам: Украина ввела санкции против 185 компаний

2023-01-29 20:00

Украина ввела санкции против 185 российских и белорусских компаний, преимущественно занимающихся перевозкой грузов, лизингом транспортных средств и химическим производством, а также трех индивидуальных предпринимателей.

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского №50 от 28 января , который вводит в действие решение СНБО от того же числа, принятое по инициативе Службы безопасности Украины, опубликован на сайте главы государства.

В этом перечне, в частности, российские «Уралкалий», Казанское ПАО «Органический синтез», «Башкирская содовая компания», «Сибирская угольная энергетическая компания», белорусские «Беларуськалий», «Гомельский химический завод», «Лакокраска» и «Кроноспан ОСБ».

Помимо того в числе попавших под санкции «ВТБ Лизинг», «Газпромбанк Лизинг», «Райффайзен-Лизинг» и «Белгазпромбанк».

В списке также «Белорусская железная дорога» и белорусская «ЕвроТрансВагон», российские «Интер Карго Компани», «Газпромтранс», «Русская контейнерная компания», «Первый промышленный оператор», «Инвестиционная вагонная компания», «Грузовая компания» и «Федеральная грузовая компания».

Указ предполагает по 18 пунктов санкций к каждой компании, в том числе блокирование активов, ограничение торговых операций и прекращения транзита.

Президент указом поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Ранее в субботу Зеленский сообщил, что подписал указ о санкциях против компаний, связанных с перевозкой российской военной техники и солдат.

«Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, имеющееся имущество будет использовано для нашей обороны. И мы будем работать над тем, чтобы аналогичная блокировка была применена и другими странами», – сказал он.