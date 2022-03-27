ВОЙНА В Украине Украинские военные захватили новейшие российские "Уралы" и уничтожили колонну оккупантов

2022-03-27 18:00

Украинские военные захватили два новейших бронированных российских "Урала" модели "Торнадо-У". Они были особенно ценными для оккупантов, поскольку недавно сошли с конвейера и имеют незначительный пробег.

Об этом в воскресенье 27 марта сообщила пресс-служба оперативного командования "Північ". Военные также показали фото трофейной техники.

"Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами". Эти два грузовика влетели в копеечку минобороны РФ", – говорится в сообщении украинских защитников.

Военные добавили, что "это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины".

Кроме того, они сообщили об уничтожении очередной колонны орков: "Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов".