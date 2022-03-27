ВОЙНА В Украине Кабмин ограничил сроки подачи заявок на услугу єПідтримка до 31 марта

2022-03-27 21:30

єПідтримка для ФОП. Кабмин ограничил сроки подачи заявок для получения помощи, для предпринимателей из регионов, где идут активные боевые действия.

Кабинет министров Украины ограничил сроки подачи заявок в рамках программы єПідтримка. «Установить, что последним днем предоставления запросов (заявок) для получения помощи в рамках Программы является єПідтримка 31 марта 2022 года», — говорится в постановлении Кабмина № 367 от 26 марта 2022 г .

Речь идет о помощи в размере 6500 грн для предпринимателей из регионов, в которых идут активные боевые действия. Ее могут получить ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за IV квартал 2021 года, наемные работники, за которых уплачен ЕСВ за IV квартал 2021 года, кроме работников организаций, получающих средства из госбюджета.

Выплаты стартовали с 21 марта, первыми средства получат те, кто в первый день подал заявку в приложении Дія.

Всего по этой программе правительство получило около 4 млн заявок. Программа рассчитана на людей из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия.

Денежные средства можно тратить без ограничений и даже снимать в банкоматах или переводить на другие карты.