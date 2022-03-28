ВОЙНА В Украине Как получить компенсацию за приют у себя переселенцев: пошаговая инструкция

2022-03-28 18:30

 

Владельцы жилья, которые примут у себя людей, пострадавших от российской агрессии, смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждого человека. Средства будут выдаваться для компенсации расходов на коммуналку.

Как принять участие в программе “Приют”, рассказали в ОП Украины.

Чтобы предложить свое жилье для проживания переселенцев и получить компенсацию, нужно:

  • подать заявление в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт prykhystok.gov.ua о готовности принять у себя внутренне перемещенных лиц;
  • при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС;
  • до 5 числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживавших людей;
  • получить компенсацию.

 

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Как получить компенсацию за приют у себя переселенцев: пошаговая инструкция 2022-03-28 18:30
Ирпень освободили от российских оккупантов – мэр 2022-03-28 17:30
ПОЛНЫЙ СПИСОК За месяц войны в Украине армия рф потеряла 17 тысяч солдат, 123 самолета и 1 694 бронемашин 2022-03-28 14:02