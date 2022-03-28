Как получить компенсацию за приют у себя переселенцев: пошаговая инструкция
2022-03-28 18:30
Владельцы жилья, которые примут у себя людей, пострадавших от российской агрессии, смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждого человека. Средства будут выдаваться для компенсации расходов на коммуналку.
Как принять участие в программе “Приют”, рассказали в ОП Украины.
Чтобы предложить свое жилье для проживания переселенцев и получить компенсацию, нужно:
- подать заявление в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт prykhystok.gov.ua о готовности принять у себя внутренне перемещенных лиц;
- при поселении переселенцев подать соответствующее заявление в ОМС;
- до 5 числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживавших людей;
- получить компенсацию.