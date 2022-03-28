ВОЙНА В Украине Как получить компенсацию за приют у себя переселенцев: пошаговая инструкция

2022-03-28 18:30

Владельцы жилья, которые примут у себя людей, пострадавших от российской агрессии, смогут получить от государства около 450 грн в месяц за каждого человека. Средства будут выдаваться для компенсации расходов на коммуналку.

Как принять участие в программе “Приют”, рассказали в ОП Украины.

Чтобы предложить свое жилье для проживания переселенцев и получить компенсацию, нужно: