ВОЙНА В Украине Разведка Великобритании назвала главную цель оккупантов

2022-03-28 21:30

Оккупанты попытаются окружить украинские силы на Востоке

В Минобороны Великобритании предупредили, что российские войска сосредотачиваются, чтобы оцепить украинские силы на Востоке страны.

Окружить хотят те силы, которые есть перед сепаратистскими районами, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге.

На Севере поле боя остается неподвижным. Местные украинские контратаки препятствуют попыткам России реорганизовать свои силы.

На Донецком направлении россияне перегруппировывают войска. Они собираются возобновить активное наступление. Разведка выяснила, что основной целью захватчиков является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные цели оккупантов:

- Попасная и Рубежное;

- выход в Угледар и Новотроицкий;

- захват города-героя Мариуполя.