ВОЙНА В Украине Российские военные в районе Сум отказались участвовать в войне против Украины, — Генштаб

2022-03-28 19:30

По информации военных, сейчас в России проходит подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил России из Владивостока и Хабаровска.

Военнослужащие 15-го мотострелкового полка России отказываются от участия в войне против Украины в районе города Сумы. Отмечается, что морально-психологическое состояние личного состава российских военных крайне низкое. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины в Facebook.

Сообщается, что в районе Сум вражеские войска не проводили активных боевых действий. Российские военные продолжают перегруппировывать свои силы и выводят их на территорию РФ для возобновления боеспособности после полученных травм.

По информации Генштаба, сейчас идет подготовка и перемещение дополнительных подразделений вооруженных сил России для войны в Украине. Известно, что запланирована отправка военной техники и 150 военнослужащих из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которая находится во Владивостоке. Кроме того, сформировано подразделение 14-й отдельной бригады специального назначения Восточного военного округа в Хабаровске. В ведомстве заявили, что они должны отправится на территорию Украины в мае.

Напомним, 28 марта в Генштабе сообщили, что российские военные продвигаются в центр окруженного Мариуполя. Согласно прогнозу американского Институту изучения войн, вражеским войскам удастся захватить город в ближайшем будущем.