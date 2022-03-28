ВОЙНА В Украине Корабль рф в Бердянске уничтожили с помощью российских агентов - глава ГУР

2022-03-28 22:30

 

Именно благодаря своим разведывательным возможностям Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб, заявил Буданов.

Российский корабль Саратов в Бердянске уничтожили с помощью российских агентов. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Coffee or Die.

По его словам, Украина имеет широкую агентурную сеть в ряде секторов военного, политического и финансового руководства России, в том числе и в Кремле. Это помогло уничтожить российский десантный корабль в Бердянске.

"Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", - заявил Буданов.

Напомним, 24 марта, в порту Бердянска ВСУ уничтожили крупный десантный корабль Саратов Черноморского флота оккупантов. Пожар перебросился на другие корабли, топливо и боеприпасы.

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