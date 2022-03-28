Корабль рф в Бердянске уничтожили с помощью российских агентов - глава ГУР

Именно благодаря своим разведывательным возможностям Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб, заявил Буданов.
Российский корабль Саратов в Бердянске уничтожили с помощью российских агентов. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Coffee or Die.
По его словам, Украина имеет широкую агентурную сеть в ряде секторов военного, политического и финансового руководства России, в том числе и в Кремле. Это помогло уничтожить российский десантный корабль в Бердянске.
"Ракета ударила в тот момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", - заявил Буданов.
Напомним, 24 марта, в порту Бердянска ВСУ уничтожили крупный десантный корабль Саратов Черноморского флота оккупантов. Пожар перебросился на другие корабли, топливо и боеприпасы.