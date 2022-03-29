ВОЙНА В Украине Российская милитаризация Чернобыля угрожает радиационной безопасности в Европе

2022-03-29 21:30

Вице-премьер Украины обвинила Россию в «безответственных действиях» в районе Чернобыльской АЭС и призвала ООН направить комиссию для оценки рисков, пишет «Голос Америки».

Украинский вице-премьер заявила, что российские войска «милитаризируют» зону отчуждения вокруг станции, где в 1986 году произошла самая страшная гражданская ядерная катастрофа в мировой истории.

По ее словам, российские войска, перемещают в район станции большое количество старых и плохо обслуживаемых боеприпасов, создавая дополнительные риски повреждения защитной оболочки, построенной вокруг разрушенного четвертого энергоблока. Российские войска также препятствовали пожарным локализовать лесные пожары в районе станции.

«В контексте ядерной безопасности непрофессиональные и безответственные действия российских военных представляют собой очень серьезную угрозу не только для Украины, но и для сотен миллионов европейцев», — написала Верещук в своем Telegram. Повреждение защитной оболочки аварийного энергоблока «неизбежно приведет к выбросу в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и загрязнению не только в Украине, но и в других европейских странах».

«Мы требуем, — пишет далее украинский вице-премьер, — чтобы Совет Безопасности ООН принял немедленные меры по демилитаризации зоны отчуждения вокруг Чернобыльской станции, а также направил специальную миссию для устранения рисков любой повторной аварии на Чернобыльской АЭС в результате действий российских оккупационных сил».

Россия, по словам Верещук, «игнорирует риски», продолжая размещать вооружение вблизи станции и отрицает, что ее вооруженные формирования подвергали риску украинские ядерные объекты.

Российские войска оккупировали зону Чернобыльской АЭС в первые дни вторжения и долгое время не позволяли обслуживающему персоналу покидать станцию и осуществлять посменную ротацию.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло, что внимательно следит за ситуацией и выражает озабоченность по поводу невозможности персонала станции своевременно сменяться.