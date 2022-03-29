ВОЙНА В Украине Есть шанс на скорое завершение войны - Подоляк

2022-03-29 17:30

Представитель Украины на переговорах с Россией дал оценку сегодняшней встрече в Стамбуле.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк по итогам переговоров с Россией в Стамбуле во вторник, 29 марта, заявил о шансе на завершение войны, пишет Страна.



"Есть шанс на скорое завершение войны. Украина предложила отличный договор по гарантиям безопасности, в основе которого лежит усиленная статья 5-я НАТО. С конкретными механизмами ее реализации сильнейшими армиями", - сказал он.



Подоляк отметил, что вопрос Крыма будет обсуждаться отдельно.



"Отдельная опция. По проблематике Крыма двухсторонние переговоры. Без любых попыток применения военной силы. На 15 лет же фиксируем нынешнее положение", - объяснил он.



Кроме того, Подоляк считает, что наработанный пакет документов позволяет прогнозировать встречу президентов Украины и России, но пока конкретного срока нет.

Также о возможности завершения войны заявили в России.

"Россия не собирается искусственно затягивать операцию, и если есть возможность завершить политико-дипломатическим путем, если есть такой шанс, его нельзя упускать и нужно как можно скорее переходить от военного варианта к политико-дипломатическому", - сказал зампред комитета СФ РФ Андрей Климов.



По его словам, если этого не произойдет, это будет "целиком и полностью на совести другой стороны".



О достигнутых на переговорах предварительных соглашениях ранее рассказали представители делегаций.