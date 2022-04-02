Мир Первая в ЕС. Литва отказалась от импорта российского газа

2022-04-02 20:00

С начала апреля газотранспортная система Литвы работает без импорта российского газа. Министерство энергетики Литвы сообщило, что решение принято в ответ на энергетический шантаж Европы со стороны России и ее войну против Украины.

Остановку импорта газа из РФ подтверждают данные оператора газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

Сейчас вся потребность Литвы в газе удовлетворяется за счет Клайпедского терминала сжиженного природного газа. Каждый месяц на терминал будут поступать три крупные партии газа, которых должно хватить всем клиентам. На следующий период клиенты разместили заказы на транспортировку газа только с Клайпедского терминала. При необходимости газ может быть доставлен в Литву также по газопроводу с Латвией, а с 1 мая – по газопроводу с Польшей, сообщили в министерстве.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что это поворотный момент в истории энергетической независимости Литвы. Он отметил, что Литва — первая страна Евросоюза, отказавшаяся от поставок российского газа.

Газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кенигсберга (в России – Калининград), но в ином, чем обычно, техническом режиме, обеспечивающем только передачу необходимого для транзита количества газа, отметили в Минэнергетики Литвы.