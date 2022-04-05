Мир Национальная галерея в Лондоне переименовала "русских танцовщиц" Эдгара Дега в украинских

2022-04-05 12:03

Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на украинских, следует из данных на сайте музея.

По данным газеты Guardian, решение было принято после соответствующих призывов украинцев в соцсетях.

"Название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему", - приводит издание слова представителя Национальной галереи».

Что касается самого Дега и его современников, то им бы стоило внимательнее относится к неймингу картин - явно считают в галлерее, совершившей столь яркий маркетинговых ход и одним этим переименованием привлёкший внимание миллионов людей.