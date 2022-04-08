ВОЙНА В Украине От лучевой болезни начали умирать российские солдаты, которые захватывали Чернобыль

2022-04-08 19:29

Сообщается о первой смерти российского солдата от лучевой болезни — пишет "Свобода FM", ссылаясь на Военно-медицинскую службу РФ

По информации издания, всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для вынужденного восстановления.

Российские оккупанты, которые без защиты находились в Рыжем лесу в Чернобыльской зоне, заработали как минимум вторую степень лучевой болезни. Даже те, кто выживут после этого, последствия будут терпеть не меньше, чем ликвидаторы 80-х.

Дело в том, что тяжелая бронетехника во время движения подняла в воздух огромные облака радиоактивной пыли, которую рашисты достаточно долгое время вдыхали.

Оккупантов, находившихся в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, с конца марта начали свозить в Гомельскую больницу, которая специализируется на лучевых болезнях. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

В Соцсетях по этому поводу даже появилась шутка: Русский солдат может покинуть Чернобыль, но Чернобыль его не покинет уже никогда.

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От лучевой болезни начали умирать российские солдаты, которые захватывали Чернобыль 2022-04-08 19:29