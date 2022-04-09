ВОЙНА В Украине Под Харьковом ВСУ отбили атаки на два села

2022-04-09 10:30

В Изюмском районе остановлено наступление войск рф в районе двух населенных пунктов.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба на утро 9 апреля.

"На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел", – говорится в сводке.

Противник по-прежнему продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Отмечается усиление ведения радиоэлектронной разведки.

На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.