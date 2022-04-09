Под Харьковом ВСУ отбили атаки на два села

В Изюмском районе остановлено наступление войск рф в районе двух населенных пунктов.
Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба на утро 9 апреля.
"На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел", – говорится в сводке.
Противник по-прежнему продолжает интенсивные обстрелы и частичную блокировку города Харькова. Отмечается усиление ведения радиоэлектронной разведки.
На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.