Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре в городе Миргород Полтавской области. Вследствие чего имеются значительные разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Дмитрия Лунина.
"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - написал он.
Напомним, что ранее российские оккупанты уже нанесли ракетные удары по инфраструктуре Миргорода, в частности 2 апреля.