ВОЙНА В Украине Оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду: есть пострадавшие

2022-04-09 11:00

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре в городе Миргород Полтавской области. Вследствие чего имеются значительные разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Дмитрия Лунина.

"Этой ночью российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - написал он.

Напомним, что ранее российские оккупанты уже нанесли ракетные удары по инфраструктуре Миргорода, в частности 2 апреля.