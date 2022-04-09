ВОЙНА В Украине Россия хочет добиться любой "победы" в Украине к 9 мая. Вероятны новые зверства оккупантов, - CNN

2022-04-09 13:00

Российские войска в Украине пытаются добиться какого-либо ощутимого успеха, который можно было бы представить как "победу" до 9 мая. О таких политических сроках оккупантов, поставленных Кремлем, рассказывают европейские чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам официальных лиц, за месяц до празднования в России Дня победы она перегруппировывает и перебрасывает свои силы на юго-восток Украины - гораздо более ограниченную цель, чем захват больших участков территории страны - с целью достижения какой-то региональной победы.

Один из чиновников отметил, что нехватка времени может привести к ошибкам российских войск, усугубляемых проблемами логистики и моральными проблемами, с которыми они уже сталкиваются.

Второй европейский чиновник рассказал, что следствием таких политических сроков войны могут привести РФ к "военной катастрофе".

При этом давление Кремля чревато новыми зверствами со стороны российских войск, указывает первый чиновник.

Он добавил, что "запах этих военных преступлений будет висеть над этими российскими вооруженными силами еще долгие годы".

Напомним, ранее о намеченной РФ дате окончания "успешной" операции в Украине к началу мая говорили в разведке США.

При этом в СНБО считают, что Россия готовится к затяжной войне в Украине.