ВОЙНА В Украине Разведка Британии назвала главную цель войск РФ

2022-04-09 15:00

 

Россия продолжает пытаться создать сухопутного коридора между Крымом и Донбассом, но натыкается на сопротивление ВСУ.

Главной целью России в войне в Украине стало открытие сухопутного коридора между Крымом и Донбассом, считает разведка Великобритании.

Отмечается, что эти попытки по-прежнему наталкиваются на сопротивление Украины.
 
Также там считают, что Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, как случилось в результате вчерашнего ракетного удара по железнодорожной станции Краматорск.
 
Констатируется, что российские войска по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.
 
Кроме того, ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности. 
 
Отметим, согласно сводке Генштаба, российские войска продолжают перебрасывать силы на Донбасс для дальнейшего наступления на позиции ВСУ.
 
- Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.
 
- Ожидается, что активность российской авиации на юге и востоке Украины увеличится в поддержку этой деятельности. 
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