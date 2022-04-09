ВОЙНА В Украине Судьба следующей стадии войны решится в ближайшее время: Арестович назвал сроки

2022-04-09 20:00

Российские подразделения уже небоеспособны из-за потерь личного состава и техники.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

Он сообщил о том, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны с Российской Федерацией.

Захватчики проиграли на шести направлениях, потому сосредоточились на главной цели - захватить Донбасс.

"Судя по тому, сколько людей они бросают туда, политическое руководство ставит задачу довольно жестко. Путин начал кампанию с девяти операционных направлений - Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Сейчас она идет только по двум. Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение. Они не имеют сил наступать", – рассказал советник главы ОП.

По его словам, попытки провести скрытую мобилизацию для компенсации потерь провалились, поэтому оккупанты до сих пор испытывают недостаток техники и личного состава.